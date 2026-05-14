Devastadora escena tras incendio en Los Chiles: caso necesitó intervención del OIJ

Una escena devastadora fue la que encontraron los cuerpos de emergencia tras controlar un incendio que consumió gran parte de una vivienda en la zona norte del país.

Dentro de la casa fue hallada sin vida una persona que, preliminarmente, sería una adolescente de 12 años; sin embargo, las autoridades aún no han confirmado oficialmente su identidad.

La emergencia ocurrió en urbanización Bello Horizonte, en Los Chiles de Alajuela, donde el Cuerpo de Bomberos recibió la alerta a las 12:42 a. m. de este jueves 14 de mayo.

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Bomberos encontraron el cuerpo de una adolescente tras apagar las llamas. Foto: cortesia de Bomberos/Ilustrativa

Cuando las unidades llegaron al sitio se toparon con una vivienda de aproximadamente 70 metros cuadrados que estaba envuelta en llamas en un 80%.

Tras varias maniobras, los bomberos lograron controlar el fuego, pero al ingresar a la estructura encontraron el cuerpo de la menor.

De momento, las autoridades indicaron que no pueden confirmar si la muerte fue consecuencia directa del incendio, por lo que coordinaron con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para esclarecer las causas del fallecimiento.

El caso quedó ahora en manos de las autoridades judiciales, quienes deberán determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.