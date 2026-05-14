Murió Gerson Rosales, oficial de Fuerza Pública que luchaba por su vida tras balacera en Batán

Gerson Rosales Cascante, oficial de la Fuerza Pública, falleció la noche de este miércoles 13 de mayo en el hospital Calderón Guardia, en San José.

Él resultó gravemente herido por un balazo en la cabeza durante una agresión ocurrida en Batán de Limón, la tarde de este miércoles 13 de mayo.

La información fue confirmada por el Ministerio de Seguridad Pública, que además lamentó profundamente la muerte del policía, cerca de las 11 p.m.

Tras la emergencia, distintas instituciones coordinaron un amplio operativo para intentar salvarle la vida al oficial.

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Gerson Rosales luchó por su vida tras grave ataque armado en Batán. Foto cortesía (corttesía/Los hechos ocurrieron cerca de una licorera en Batán. Foto cortesía.)

Personal del Cuerpo de Bomberos, la Policía Municipal de Escazú, oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito trabajaron para abrir paso al traslado urgente del herido hacia el centro médico capitalino; sin embargo, las heridas que presentaba eran de gravedad.

“Extendemos un abrazo solidario a toda su familia y seres queridos. La familia azul está de luto”, señalaron las autoridades cerca de las 11 p. m. de este miércoles.

Sospechosos detenidos

El Ministerio de Seguridad también confirmó la captura de otros dos sospechosos vinculados con el caso.

Se trata de dos hombres de apellidos Vilchez, quienes figuran como supuestos integrantes de una estructura criminal que opera en Batán.

Las autoridades judiciales mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque contra el oficial.