Terror en Batán: Oficial de Fuerza Pública es baleado en la cabeza a plena luz del día

Un aterrador hecho conmocionó a los vecinos de Batán de Limón la tarde de este miércoles, pues un oficial de Fuerza Pública, por circunstancias que aún no están claras, recibió varios disparos, al parecer, uno de estos en su cabeza.

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El hecho fue confirmado a La Teja por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que fueron alertados de la situación a eso de las 2:58 p. m. de este miércoles. Al parecer, los hechos ocurrieron cerca de una licorera en Batán.

Los hechos ocurrieron cerca de una licorera en Batán. Foto cortesía. (corttesía/Los hechos ocurrieron cerca de una licorera en Batán. Foto cortesía.)

A su llegada, los paramédicos encontraron a un oficial de la Fuerza Pública tendido sobre el suelo y gravemente herido, por lo que de inmediato lo atendieron para posteriormente trasladarlo en condición crítica a la clínica de la localidad.

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Una fuente cercana al caso indicó a este medio que, en apariencia, el uniformado presentaba varios impactos de bala, pero el más grave habría sido uno que recibió en la cabeza.

Las autoridades mantienen un operativo en la zona y de momento se desconoce cómo ocurrieron los hechos.

*Noticia en desarrollo.