Devastador incendio en Los Chiles habría sido provocado: niña murió tras esconderse debajo de una cama

Un incendio que dejó como saldo la muerte de una niña de 12 años en Los Chiles, Alajuela, habría sido provocado, según las primeras líneas de investigación que manejan los cuerpos de emergencia y las autoridades judiciales.

De acuerdo con información preliminar del Cuerpo de Bomberos, durante la inspección en la vivienda afectada, la Unidad Canina detectó tres puntos de interés en la parte frontal de la estructura, específicamente en el corredor.

Estos hallazgos forman parte de los indicios que refuerzan la hipótesis de que el fuego habría sido iniciado de manera intencional, aunque esta versión aún debe ser confirmada mediante el análisis técnico correspondiente.

El caso se mantiene bajo investigación conjunta entre el Cuerpo de Bomberos y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Los Chiles, en Alajuela.

Niña se escondió debajo de la cama

Debajo de una cama, en el último cuarto de la vivienda, fue donde los cuerpos de emergencia encontraron sin vida a la adolescente de 12 años.

La menor fue identificada como Indira Martínez Hernández, quien cursaba el sexto grado y, en apariencia, habría intentado esconderse de las llamas que consumían la casa donde vivía junto a su familia en barrio Bello Horizonte.

El devastador hallazgo ocurrió luego de que el Cuerpo de Bomberos lograra controlar el incendio registrado a las 12:41 a. m. de este jueves 14 de mayo.

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Indira Martínez Hernández cursaba el sexto grado, ella murió debajo de una cama al esconderse de un incendio en Los Chiles, Alajuela, la madrugada del jueves 14 de mayo del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

El bombero Miguel Padilla confirmó que la vivienda tenía tres habitaciones y que el cuerpo de la menor fue localizado en el último cuarto, ubicado en la parte trasera de la estructura.

“La casa tenía tres cuartos, en el tercero al lado de atrás es donde estaba la menor”, explicó el rescatista.

Según detallaron las autoridades, en la vivienda habitaban tres personas y una cuarta persona colaboró para ayudar a las víctimas a salir del inmueble durante la emergencia.

Dolorosa escena tras incendio en Los Chiles: adolescente se ocultó debajo de cama donde apareció muerta. Foto: RCP Noticias (RCP Noticias/RCP Noticias)

Sin embargo, cuando el fuego fue controlado, los familiares se percataron de que Indira Martínez Hernández no aparecía, por lo que iniciaron la búsqueda dentro de la vivienda hasta encontrarla debajo de la cama.

La casa, construida en baldosas, sufrió severos daños producto de las llamas y, de momento, las autoridades todavía desconocen qué provocó el incendio.