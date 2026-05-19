Caso Lusso: este sería el destino de Lamborghini y Ferrari decomisados por el OIJ

El destino de los lujosos carros decomisados en el caso Lusso, entre los que destacan un exclusivo Lamborghini Urus y un Ferrari 296 GTS, ya estaría definido y, si las cosas salen bien, podrían regresar a las calles antes de lo que muchos esperan.

Los 16 vehículos fueron decomisados este lunes en un megaoperativo realizado por el OIJ contra un supuesto grupo dedicado al lavado de dinero, que supuestamente era liderado por un hombre apellidado Alfaro.

El decomiso de los lujosos carros fue lo que más llamó la atención, ya que por ejemplo el Lamborghini Urus está valorado en más de ¢180 millones y solo hay cuatro carros de ese tipo en el país.

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En entrevista con La Teja, José Miguel Gómez, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) explicó lo que podría suceder con estos lujosos vehículos.

Lamborghini Urus. (Facebook/Lamborghini)

“Estos vehículos al haber sido decomisados en el marco de una investigación judicial ingresan a una etapa de comiso judicial, bajo nuestra administración, mientras el proceso judicial avanza. En esta fase los bienes todavía no son propiedad del Estado, sino que el instituto figura como depositario judicial hasta que un juez resuelva su situación de forma definitiva, a través de una sentencia en firme”.

Según Gómez, por tratarse de bienes de tan alto valor estos no pueden ser prestados ni asignados para uso institucional discrecional.

“En el caso de los vehículos de alto valor, como los de este operativo, que pueden rondar entre los ¢120 y ¢180 millones, efectivamente representan un reto logístico durante el período de custodia, porque requieren resguardo en condiciones adecuadas y mantenimiento básico para evitar su deterioro, lo que significa un costo para la institución".

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Una venta anticipada

Gómez explicó que ante esta situación y los recursos que necesitan para mantener estos vehículos, la salida más razonable en este tipo de casos es aplicar una herramienta conocida como venta anticipada.

Ferrari 296 GTS. (OIJ/OIJ)

“El marco normativo es claro y nos faculta para aplicar una venta anticipada en estos casos, si lo quisiéramos realizar. Para este caso, que es un decomiso reciente, corresponde poner en práctica este mecanismo y valorar en el ejercicio si el mismo es factible para su disposición.

“La venta anticipada consiste en que se puede disponer del bien en el estado que está, es decir, ahorita está en depósito judicial. El ICD podría vender ese vehículo aun así cuando no haya sido emitida una resolución final por una autoridad judicial (sentencia en firme)”.

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En muchos casos, un juez ordena que el bien decomisado, en este caso un vehículo, sea devuelto al dueño original, pero esto no sería un problema si el ICD llega a aplicar la venta anticipada.

“Lo que se hace es que se devuelve el monto en el que se vendió ese vehículo en su momento”, destacó Gómez.

En cuanto al dinero que se obtendría de la venta de los lujosos vehículos, esos recursos serían destinados, según lo estipulado en la ley, a programas de prevención y atención que financia el ICD.