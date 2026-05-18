Detienen a hombre que habría “robado” placas que tráfico le acababa de quitar en Limón

Un hombre fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el insólito hecho que habría cometido luego de que un oficial de la Policía de Tránsito le quitara las placas de su carro.

Esto se debe a que ese sujeto, en apariencia, prácticamente se “robó” sus propias placas al sacarlas de la patrulla en la que se encontraban.

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Se trata de un hombre apellidado Hernández, de 39 años, quien la tarde de este lunes fue detenido por agentes del OIJ de Limón como sospechoso del presunto delito de hurto.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos ocurrieron el pasado martes 24 de marzo, a eso de las 4:40 p.m., en el centro de Limón.

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Hernández fue detenido en el centro de Limón. Foto OIJ. (OIJ/Hernández fue detenido en el centro de Limón. Foto OIJ.)

“Un oficial de tránsito se encontraba realizando distintas diligencias y, producto de estas, le retiran a este hombre las placas de su carro, esto por distintas inconsistencias con la normativa de Tránsito”, indicó el OIJ.

El uniformado colocó las placas de Hernández dentro de su patrulla y continuó realizando distintas diligencias propias de sus labores en esa misma zona, situación que habría sido aprovechada por el sujeto.

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“Aparentemente, el sospechoso habría hurtado del vehículo policial las placas que se le habían decomisado”, agregó OIJ.

El oficial rápidamente se dio cuenta de la situación, por lo que interpuso la respectiva denuncia ante las autoridades, la cual dio pie a la captura de Hernández, quien fue presentado ante el Ministerio Público.