Cadena de gimnasios allanada por el OIJ en caso Lusso tomó decisión que preocupa a clientes

La cadena de gimnasios The Gym, allanada la mañana de este lunes por agentes del OIJ en medio de la investigación del caso Lusso, informó mediante sus redes sociales que mantendrá cerradas sus instalaciones hasta nuevo aviso.

La publicación fue realizada pocas horas después del despliegue policial en uno de sus locales.

“Aviso. Se informa a todos nuestros clientes que el gimnasio permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Ofrecemos una sincera disculpa por los inconvenientes que esto pueda ocasionar y agradecemos su comprensión”, señaló el mensaje compartido por el gimnasio.

Tras el anuncio, decenas de usuarios reaccionaron en redes sociales. Algunos manifestaron preocupación debido a que tenían pagos adelantados, incluso membresías por un año completo, mientras que otros aprovecharon para hacer bromas sobre lo ocurrido.

La cadena de gimnasios The Gym figura entre los sitios intervenidos por los agentes judiciales durante los allanamientos relacionados con el caso Lusso, una investigación que continúa en desarrollo.

Además, trascendió que otro gimnasio mencionado dentro de la investigación es Lanuza Gym, en Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia. Sin embargo, cerca del mediodía ese centro informó que ya había retomado operaciones y abierto nuevamente al público.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación y no se descartan nuevas diligencias relacionadas con este caso.

Cadena de gimnasios The Gym allanada por el OIJ en caso Lusso. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Esta es la cadena de gym allanada

Las autoridades judiciales revelaron nuevos detalles sobre el caso Lusso, la investigación contra una presunta estructura dedicada al lavado de dinero y vinculada a narcotráfico.

Uno de los negocios allanados por los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) corresponde a la cadena de gimnasios conocida como The Gym, la cual tiene sedes en San Francisco de Heredia y Alajuela.

De acuerdo con la investigación, estos establecimientos serían parte de los negocios utilizados, aparentemente, para legitimar capitales mientras la organización llevaba una vida rodeada de lujos, vehículos exclusivos y propiedades millonarias.

Cadena de gimnasios terminó en la mira del OIJ por lavado de dinero, en el caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Además de The Gym, las autoridades señalaron que la estructura también contaba con otro gimnasio bajo un nombre distinto, aunque ese dato todavía no ha trascendido.

Durante los operativos, los agentes judiciales realizaron el decomiso de alrededor de 400 máquinas utilizadas en los gimnasios.

Cadena de gimnasios terminó en la mira del OIJ por lavado de dinero, en el caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Detención de líder de caso Lusso

A un hombre de apellido Alfaro y a su familia que vivía entre el lujo, carros exclusivos de alta gama y derroche de dinero, les cayó el OIJ la mañana de este lunes 18 de mayo al ser sospechosos de lavado de dinero.

Desde la madrugada de este lunes 18 de mayo, agentes contra el crimen organizado realizan 17 allanamientos en propiedades ubicadas en zonas exclusivas de la capital como parte de la operación denominada Lusso.

A un hombre de apellido Alfaro y su familia que vivía entre el lujo, carros exclusivos de alta gama y derroche de dinero les cayó el OIJ la mañana de este lunes 18 de mayo al ser sospechosos de lavado de dinero. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

LEA MÁS: Sicarios sembraron terror con dos sangrientos ataques en minutos, con saldo de cuatro personas heridas

Según detalló Michael Soto, director interino del OIJ, durante los operativos ya se contabilizan ocho detenidos, además del decomiso de 10 vehículos de alta gama y exclusivos en el país, valorados en aproximadamente 2,7 millones de dólares (más de 1300 millones de colones).

Las autoridades también decomisaron dinero en efectivo y un arma tipo AR-15.

Las propiedades allanadas destacan por sus lujos. De acuerdo con la investigación, algunas cuentan con cine privado, jacuzzi, piscina y gimnasio propio.

A un hombre de apellido Alfaro y su familia que vivía entre el lujo, carros exclusivos de alta gama y derroche de dinero les cayó el OIJ la mañana de este lunes 18 de mayo al ser sospechosos de lavado de dinero. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

“Esta estructura tenía una cadena de gimnasios y pretendemos decomisar cerca de 400 máquinas que se utilizan, así como una empresa recicladora que la utilizaban para legitimar capitales”, manifestó Soto.

La investigación está relacionada con otros dos casos por narcotráfico conocidos como Torero y Manantial.

LEA MÁS: Pastor sospechoso de lavar dinero no podrá regresar a su iglesia por un buen tiempo

A un hombre de apellido Alfaro y su familia que vivía entre el lujo, carros exclusivos de alta gama y derroche de dinero les cayó el OIJ la mañana de este lunes 18 de mayo al ser sospechosos de lavado de dinero. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El director interino del OIJ también explicó que el sospechoso se dedicaba, presuntamente, a traer vehículos deportivos extremadamente exclusivos al país.

“Para que tengan una idea, hay un vehículo que cuesta 400 mil dólares y solo hay cuatro en el país”, agregó Soto.

Los agentes judiciales continúan con las diligencias para decomisar propiedades y determinar el alcance económico de la estructura criminal.