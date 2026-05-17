Sicarios sembraron terror con dos sangrientos ataques en minutos, con saldo de cuatro personas heridas

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La madrugada de este domingo estuvo marcada por la violencia en Liberia, Guanacaste, luego de que sicarios en motocicleta protagonizaran dos ataques armados en cuestión de minutos, dejando un saldo de cuatro personas heridas de bala.

Según información preliminar brindada por agentes judiciales, los incidentes ocurrieron aproximadamente a las 4:40 a. m. en distintos puntos de Liberia.

El primer ataque se registró frente a un establecimiento comercial tipo bar-restaurante, donde al parecer dos sujetos que viajaban en motocicleta dispararon contra varias personas que permanecían en las afueras del local.

Primer ataque dejó dos heridos

En ese sitio resultó herido un hombre de apellido Darcia, de 25 años, quien recibió tres impactos de bala en pecho, brazo y pierna.

También fue alcanzado un joven de apellido Soto, de 20 años, quien sufrió un disparo en el cuello.

Ambos fueron trasladados de emergencia al hospital de Liberia.

Minutos después ocurrió otro ataque

Poco tiempo después se reportó un segundo tiroteo en Barrio Corazón de Jesús, también en Liberia.

De acuerdo con la versión preliminar, los mismos dos sujetos en motocicleta habrían disparado nuevamente, esta vez contra dos personas que se encontraban en vía pública.

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En este hecho resultó herido un hombre de apellido Fuentes, de 26 años, quien recibió cuatro impactos de bala, dos en el pecho y dos en extremidades.

Además, una mujer de apellido Jiménez, de 31 años, sufrió un disparo en la cabeza.

Ambos también fueron trasladados al hospital de Liberia para recibir atención médica.

Fines ilustrativos (Andrés Garita, corresponsal GN)

OIJ investiga ambos casos

Las autoridades judiciales trabajan ahora para determinar las razones detrás de los ataques y confirmar si efectivamente los responsables son los mismos sujetos.

De momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos violentos ocurridos en Guanacaste.