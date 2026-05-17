Fatal accidente en moto deja un fallecido en centro de Liberia

Un motociclista falleció la mañana de este domingo tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en el centro de Liberia, Guanacaste.

Un hombre murió en un accidente de moto en Liberia. Foto cortesía de GuanaNoticias (cortesía/cortesía)

El accidente se reportó a eso de las 5:30 a.m., cuando un hombre de apellido Gómez, de nacionalidad nicaragüense y de 30 años, viajaba en motocicleta.

En apariencia, por razones que se mantienen bajo investigación, el motociclista habría invadido el carril contrario y colisionó de frente contra un vehículo.

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La Cruz Roja confirmó que Gómez falleció en el sitio por las severas lesiones que sufrió.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes investigan las circunstancias exactas en las que ocurrió este accidente.