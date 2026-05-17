Sucesos

Investigan muerte de mujer dentro de avión en el aeropuerto Juan Santamaría

La fallecida fue identificada por el OIJ como una costarricense de apellido Arias, de 59 años

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Por Silvia Coto

Las autoridades judiciales investigan la muerte de una mujer de 59 años ocurrida dentro de un avión en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

La fallecida fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como una costarricense de apellido Arias, de 59 años.

Pasajeros realizan el proceso de registro para abordar sus vuelos en el aeropuerto Juan Santamaría.
Las autoridades investigan la muerte de una mujer en un avión. Foto Ilustrativa (Cortesía/Cortesía)

De acuerdo con la información preliminar, la mujer murió mientras se encontraba dentro de la aeronave, por lo que las autoridades fueron alertadas y se desplazaron al sitio para atender la situación.

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Por el momento, las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento no han sido determinadas, por lo que el caso se mantiene en investigación.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, la cual permitirá esclarecer la causa de muerte.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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