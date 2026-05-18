Conductor de plataforma habría sido lanzado a guindo de 30 metros para robarle el carro

Lo que se habría iniciado como un viaje de rutina terminó en una pesadilla para un conductor de plataforma, quien fue encontrado gravemente herido luego de ser lanzado a un guindo de aproximadamente 30 metros de profundidad en Juan Viñas, Cartago.

La emergencia fue reportada la tarde de este lunes camino a Santa Marta, en Juan Viñas, donde se alertó sobre la caída de un hombre a un precipicio.

El hombre fue rescatado y llevado grave al hospital (Cruz Roja/Los cinco ocupantes del carro accidentado fueron trasladados a centros médicos. Foto Cruz Roja)

Según el reporte inicial de la Cruz Roja, se atendió el caso como una precipitación de un sujeto a un guindo de unos 30 metros de profundidad.

Al sitio fueron despachadas ambulancias.

Trascendió que el hombre sería un conductor de plataforma al que, aparentemente, le solicitaron un servicio en Cartago y posteriormente lo llevaron hasta Juan Viñas.

En apariencia, una vez en la zona lo habrían atacado para robarle el vehículo y luego lo lanzaron al guindo.

Sus gritos de auxilio habrían alertado a un vecino de la zona, quien dio aviso a las autoridades y permitió que los cuerpos de emergencia iniciaran el rescate.

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Además, trascendió que el conductor presentaba aparentes heridas provocadas con arma blanca.

La Teja consultó a la Benemérita sobre las heridas e indicaron que no podían precisar la información de las heridas.

Tras ser extraído del precipicio, el chofer fue trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta.

De momento, no ha trascendido información oficial sobre sospechosos ni sobre el paradero del vehículo aparentemente robado.

Las circunstancias del caso se mantienen en investigación.