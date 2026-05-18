Caso Lusso: Sospechoso de lavado de dinero tenía lujoso y exclusivo carro valorado en más de ¢180 millones

Un hombre apellidado Alfaro Flores, quien es señalado en el caso Lusso como el presunto líder de una banda dedicada a la legitimación de capitales, tenía en su poder un lujoso vehículo valorado en más de ¢180 millones.

Ese carro es tan exclusivo que en todo el país solo hay otros tres vehículos, mientras que a nivel mundial se estima que solo existen 20 mil de ese modelo.

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Se trata de un Lamborghini Urus, que es descrito por la empresa italiana como “el primer vehículo utilitario superdeportivo en todo el mundo que fusiona el alma de un vehículo superdeportivo con la funcionalidad práctica de un SUV”.

Lamborghini (Facebook/Lamborghini)

De acuerdo con dicha empresa, este vehículo de lujo es impulsado por un motor biturbo Lamborghini con turbocompresor V8 de 4 litros.

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“El diseño, las prestaciones, las dinámicas de conducción y una emoción desenfrenada se funden de manera fluida en la realización visionaria del auténtico ADN del Lamborghini que revolucionó todo un segmento”.

Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que Alfaro, al parecer, se dedicaba a traer carros de lujo al país, los cuales llevaba a distintas exposiciones.

Las autoridades también decomisaron un Ferrari 296 GTS. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

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Además del mencionado Lamborghini Urus, en el operativo realizado este lunes las autoridades también decomisaron otros 15 carros de alta gama, que son ligados con Alfaro y supuestos miembros de su presunto grupo criminal.

Como resultado del operativo, los agentes incautaron un arma larga, dos camiones, una motocicleta, 21 teléfonos celulares, 9 computadoras, 9 dispositivos USB, 5 grabadores, una tablet, 65 piezas de joyería, 28 bienes inmuebles, 29 bienes muebles y más de ¢7 millones.