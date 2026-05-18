Carros exclusivos, piscinas y gimnasios: así operaba red investigada por lavado en caso Lusso

A un hombre de apellido Alfaro y a su familia que vivía entre el lujo, carros exclusivos de alta gama y derroche de dinero, les cayó el OIJ la mañana de este lunes 18 de mayo al ser sospechosos de lavado de dinero.

Desde la madrugada de este lunes 18 de mayo, agentes contra el crimen organizado realizan 17 allanamientos en 29 propiedades ubicadas en zonas exclusivas de la capital como parte de la operación denominada Lusso.

Santa Ana, Alajuela, Heredia y hasta Pérez Zeledón son algunos de los lugares donde se realiza el operativo.

A un hombre de apellido Alfaro y su familia que vivía entre el lujo, carros exclusivos de alta gama y derroche de dinero les cayó el OIJ la mañana de este lunes 18 de mayo al ser sospechosos de lavado de dinero. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

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Según detalló Michael Soto, director interino del OIJ, durante los operativos ya se contabilizan ocho detenidos, además del decomiso de 10 vehículos de alta gama y exclusivos en el país, valorados en aproximadamente 2,7 millones de dólares (más de 1300 millones de colones).

Las autoridades también decomisaron dinero en efectivo y un arma tipo AR-15.

Las propiedades allanadas destacan por sus lujos. De acuerdo con la investigación, algunas cuentan con cine privado, jacuzzi, piscina y gimnasio propio.

A un hombre de apellido Alfaro y su familia que vivía entre el lujo, carros exclusivos de alta gama y derroche de dinero les cayó el OIJ la mañana de este lunes 18 de mayo al ser sospechosos de lavado de dinero. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

“Esta estructura tenía una cadena de gimnasios y pretendemos decomisar cerca de 400 máquinas que se utilizan, así como una empresa recicladora que la utilizaban para legitimar capitales”, manifestó Soto.

Además de Alfaro, de 47 años; los otros sospechosos detenidos son de apellidos Solís, 50 años; Lanuza, 52 años; Backer, 43 años; Villalobos, 59 años; Monge, 44 años y dos mujeres de apellidos Alfaro, 28 años y Piedra.

La investigación está relacionada con otros dos casos por narcotráfico conocidos como Torero y Manantial.

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A un hombre de apellido Alfaro y su familia que vivía entre el lujo, carros exclusivos de alta gama y derroche de dinero les cayó el OIJ la mañana de este lunes 18 de mayo al ser sospechosos de lavado de dinero. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El director interino del OIJ también explicó que el sospechoso se dedicaba, presuntamente, a traer vehículos deportivos extremadamente exclusivos al país.

“Para que tengan una idea, hay un vehículo que cuesta 400 mil dólares y solo hay cuatro en el país”, agregó Soto.

Los agentes judiciales continúan con las diligencias para decomisar propiedades y determinar el alcance económico de la estructura criminal.