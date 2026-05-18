Hombre es asesinado de puñalada en el pecho en Desamparados

Los homicidios siguen a la orden del día en nuestro país; el caso más reciente ocurrió este lunes, cuando un hombre fue asesinado de forma despiadada a plena luz del día.

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Esto fue confirmado a La Teja por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de las 2:28 p.m. en San Rafael Abajo de Desamparados, San José.

De acuerdo con la Benemérita, la alerta que recibieron indicaba que un hombre había sido apuñalado, por lo que de inmediato despacharon personal en una ambulancia básica al lugar del ataque.

El hecho ocurrió en San Rafael Abajo de Desamparados. Foto: Archivo (IStock)

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“Se atiende a un hombre adulto herido por arma blanca en el tórax, el mismo sin signos vitales en el lugar”, destacó la Cruz Roja.

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De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, ni las circunstancias que habrían mediado en el mortal ataque.