Sucesos

Hombre es asesinado de puñalada en el pecho en Desamparados

El violento crimen ocurrió la tarde de este lunes

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Los homicidios siguen a la orden del día en nuestro país; el caso más reciente ocurrió este lunes, cuando un hombre fue asesinado de forma despiadada a plena luz del día.

LEA MÁS: Caso Lusso: Sospechoso de lavado de dinero tenía lujoso y exclusivo carro valorado en más de ¢180 millones

Esto fue confirmado a La Teja por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de las 2:28 p.m. en San Rafael Abajo de Desamparados, San José.

De acuerdo con la Benemérita, la alerta que recibieron indicaba que un hombre había sido apuñalado, por lo que de inmediato despacharon personal en una ambulancia básica al lugar del ataque.

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
El hecho ocurrió en San Rafael Abajo de Desamparados. Foto: Archivo (IStock)

LEA MÁS: Hallan cuerpo de hombre flotando dentro de río en Alajuela

“Se atiende a un hombre adulto herido por arma blanca en el tórax, el mismo sin signos vitales en el lugar”, destacó la Cruz Roja.

LEA MÁS: Detienen a hombre que habría “robado” placas que tráfico le acababa de quitar en Limón

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, ni las circunstancias que habrían mediado en el mortal ataque.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
homicidio desamparadosHombre asesinado Desamparados
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.