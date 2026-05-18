Sucesos

Hallan cuerpo de hombre flotando dentro de río en Alajuela

El hecho fue reportado a la Cruz Roja la tarde de este lunes

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Por Adrián Galeano Calvo

Un río fue escenario de un aterrador hallazgo que causó conmoción entre los vecinos de una tranquila comunidad alajuelense.

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Esto debido a que dentro del cauce de dicho río se encontraba flotando el cuerpo de un hombre.

Así lo confirmó a La Teja la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el hallazgo fue reportado a eso de las 2:14 p.m. de este lunes en Tambor de Alajuela, específicamente en el río Itiquís.

Rescatistas localizaron a la víctima durante la mañana de este lunes luego de ser arrastrado por el río Costa Rica. Foto: Cruz Roja
El cuerpo fue encontrado la tarde de este lunes. Foto: Cruz Roja/Archivo. (Cruz Roja /Cruz Roja)

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Tras recibir la alerta, la Benemérita despachó personal especializado para que se encargara de la extracción del cuerpo, el cual fue llevado a una zona segura para posteriormente ser entregado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, tampoco las circunstancias que habrían causado su muerte.

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Hallazgo cuerpo río Alajuela
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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