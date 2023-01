Buscan a colegiala desaparecida desde hace cinco días en Cartago

Yustin Hernández Cedeño es una mamá que está desesperada por no saber nada de su hija Ashley Méndez Hernández, de 13 años.

La adolescente fue vista por última vez la mañana del lunes 9 enero anterior cuando iba caminando para la casa de su abuela, en El Carmen de Cartago.

Ashley Méndez Hernández, de 13 años, no es de irse de su casa. Foto: Cortesía Yustin Hernández, mamá de la adolescente

La mamá estaba en el trabajo y la llamó al celular, pero solo sale apagado; desde ese momento, la familia se preocupó porque asegura que no es normal que ella desaparezca.

“Ella se iba caminando, vivimos cerca de la casa de mi mamá, a menos de diez minutos, mi hija nunca sale, ella solo iba al colegio y donde mi mamá”, aseguró doña Yustin.

“A las nueve de la mañana comencé a llamarla, primero llamé a mi mamá para ver si había llegado y me dijo que todavía no, la llamaba al celular y no me contestaba, me comencé a preocupar, llamé a mi hermana que vive a la par y ella la fue a llamar por el patio de la casa, luego por el frente, pero igual ya no estaba, me vine del trabajo para ver si estaba en la casa y algo le había pasado”, recordó esta madre que implora por ayuda.

Ashley Méndez Hernández, de 13 años, desaparecida en El Carmen de Cartago. Foto: Cortesía Yustin Hernández, mamá de la adolescente

Ashley es estudiante de octavo grado del colegio San Luis Gonzaga, a clases también se iba caminando y tardaba unos 20 minutos.

La menor de edad es la única hija de doña Yustin, quien puso la denuncia en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Si usted ha visto a Ashley o sabe dónde está, llame a la línea confidencial del OIJ 800-8000-645.