Buscan a papá que desapareció al ser arrastrado por río

Ronny Godínez Mora, conocido como “Chucho”, es un papá de 34 años que desapareció en la desembocadura del río Tulín en playa Hermosa de Garabito, en el Pacífico Central del país.

La última vez que se le vio fue la tarde de este domingo 4 de agosto y luego reportaron que fue arrastrado por la corriente.

Jorge Matamoros, de la Cruz Roja afirmó que recibieron la alerta a las 4:28 p.m.

“Se determina que un hombre de aproximadamente 34 años está desaparecido al intentar cruzar la desembocadura, desde este domingo y en horas muy tempranas de este lunes la Cruz Roja desarrolla un operativo de búsqueda en el lugar y se mantiene pendiente”, dijo Matamoros.

Foto: Tomada de redes sociales

Muchos vecinos de Jacó y alrededores han manifestado el gran cariño que le tenían al muchacho y lamentan este terrible hecho.

Godínez es vecino de Herradura y además es padre de una niña de 8 años a quien siempre le expresaba mucho amor en sus redes sociales.

Los rescatistas se mantienen buscando en la zona para dar con este papá.

Versiones no oficiales señalan que la víctima en apariencia estaba pescando junto a otros amigos cuando ocurrió la emergencia y justamente los amigos fueron los que dieron la alerta; no obstante esta versión no fue confirmada por las autoridades.