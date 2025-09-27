Búsqueda desesperada: corriente de alcantarilla le arrebató a mamá a su niño de 6 años

Búsqueda de niño que fue arrastrado por alcantarilla (Cruz /cortesía)

Una verdadera desgracia se vive en Purral de Goicoechea, luego de que la corriente de una alcantarilla arrebatara el hijo de seis años a su madre.

La emergencia se dio pasadas las 6:25 de la tarde, cuando en la zona aparentemente llovía demasiado fuerte, los lugareños comentaron que una mamá y sus tres hijos iban caminando cuando la correntada le arrebató a su pequeño. Ella no pudo hacer nada para rescatarlo y en ese momento empezó a pedir ayuda.

Policías que iban en una patrulla de la Fuerza Pública, quienes realizaban un recorrido por la zona, vieron a la mamá con sus otros dos pequeños muy agobiada y se dispusieron a ayudarla de inmediato.

Se informó que el cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja despacharon múltiples unidades, incluyendo personal para rescate acuático.

El cruzrojistas Erick Quirós aseguró que ellos se mantienen en la zona, pero por lo que ha llovido, y también por la cantidad de agua en la alcantarilla complica el rescate, además existe la falta de iluminación.

La Cruz Roja utiliza una potente lámpara que alumbra unos 300 metros, pero no han dado con el niño. Además, llevaron una sonda con cámara.

Varios vecinos se encuentran ayudando a buscar al menor, quienes se dirigieron al río Torres, que se encuentra muy cerca, pero sin resultados.

Al cierre de esta nota, los socorristas se mantienen en el lugar, y de no tener éxito a primeras horas de este sábado regresarán para buscar al pequeño con los primeros rayos del sol.