CACCO recibió a 123 privados de libertad ¿Quiénes fueron los primeros?

123 privados de libertad fueron trasladados este lunes 26 de octubre al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).

Entre los primeros tres privados de libertad que ingresaron al complejo se encontraban los sospechosos del homicidio del policía Gerson Rosales Cascante, informaron en el Ministerio de Justicia y Paz.

El CACCO tiene capacidad para albergar a 5.100 privados de libertad, distribuidos en cinco módulos con espacio para 1.020 personas cada uno.

El Cacco cuenta con cinco módulos y capacidad para albergar a 5.100 privados de libertad. (Ministerio de Justicia y Paz/Cortesía)

En filas, rapados y con uniforme entraron los reos al Cacco. (Ministerio de Justicia y Paz/Cortesía)

Cada módulo dispone de 17 celdas de aproximadamente 90 metros cuadrados, con capacidad para 60 personas por celda.

Los reos de Costa Rica entraron al mismo estilo que las cárceles de El Salvador, rapados y en filas.

El centro cuenta con un sistema de videovigilancia las 24 horas, monitoreo permanente y presencia policial estratégica en pasarelas y puntos de control. Estas medidas buscan supervisar los movimientos de la población penitenciaria y prevenir cualquier intento de vulnerar la seguridad del complejo.

Uno de los 123 privados de libertad trasladados al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado, que inició operaciones este lunes 26 de octubre. (Ministerio de Justicia y Paz/Cortesía)

Los primeros 123 reclusos ingresaron este lunes 26 de octubre al Cacco, bajo estrictas medidas de seguridad de la Policía Penitenciaria. (Ministerio de Justicia y Paz/Cortesía)

Con estos mecanismos de vigilancia y control, el complejo está diseñado para mantener una supervisión constante de las personas privadas de libertad y reforzar la seguridad dentro de sus instalaciones.