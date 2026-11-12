Cadáver maniatado dentro de una bolsa fue encontrado cerca de la frontera con Panamá

Un aterrador hallazgo sorprendió a los trabajadores de una finca de palma la mañana de este jueves 12 de noviembre, cuando encontraron un cadáver dentro de una bolsa plástica en la zona de La Bota, en La Cuesta de Corredores, cerca de la frontera con Panamá.

La alerta sobre el hallazgo ingresó a las autoridades a las 7:01 a. m., luego de que los trabajadores ubicaran el cuerpo en la propiedad.

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Los trabajadores se toparon con una escena que nadie espera encontrar durante su jornada. Foto: Ilustrativa (Marvin Gamboa)

Las autoridades judiciales confirmaron que el cadáver estaba dentro de una bolsa y que la persona se encontraba maniatada.

De acuerdo con la información preliminar, se trataría de un hombre que todavía no ha sido identificado.

Los agentes judiciales deberán realizar las diligencias correspondientes para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte.