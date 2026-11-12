Madrugada en Quepos comenzó con el hallazgo de un cuerpo flotando en el agua

Un espeluznante hallazgo sorprendió a las autoridades durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre, luego de que localizaran el cuerpo de un hombre flotando en el sector conocido como El Estero, en Quepos.

La alerta fue recibida por la Cruz Roja a las 4:31 a. m., cuando la Policía reportó el hallazgo del cadáver en el agua.

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El OIJ iniciará sus investigaciones para saber quién era y por qué murió. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“La Cruz Roja atendió el hallazgo de un cuerpo localizado flotando en el estero por parte de la Policía. El personal de Cruz Roja verificó que no presentaba signos vitales y estimó que tenía entre 30 y 35 años”, indicó la Benemérita.

El cuerpo quedó bajo custodia policial para su posterior entrega al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes deberán realizar las diligencias correspondientes para identificar a la víctima y determinar las circunstancias de su muerte.