Cae banda que ofrecía carros baratos en subastas falsas: 162 víctimas y ₡1.600 millones en pérdidas

Una investigación de la Sección Especializada contra Estafas y Fraude Registral permitió desarticular una banda sospechosa de cometer millonarias estafas mediante supuestas subastas de vehículos en plataformas de mensajería.

El caso se destapó tras la realización de cinco allanamientos en Alajuela, Grecia y Escazú, donde los agentes del Organismo de Investigación Judicial lograron la detención de cinco personas: dos mujeres y tres hombres, todos vinculados con este esquema fraudulento.

Dos mujeres fueron detenidas como sospechosas. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Según el informe policial, el grupo operaba ofreciendo vehículos a través de grupos de mensajería, utilizando precios muy atractivos para captar a las víctimas. Una vez que lograban convencer a los interesados, les solicitaban un pago inicial del 50% para “iniciar el trámite” y, posteriormente, el otro 50%, pero nunca entregaban los automóviles.

Las autoridades estiman que al menos 162 personas fueron afectadas por esta modalidad, con un perjuicio económico que ronda los ₡1.600 millones.

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Los detenidos fueron identificados como una mujer de apellido Alvarado, de 40 años; otra mujer de apellido Ramos, de 46; así como tres hombres de apellidos Pizarro, de 69 años; González, de 55; y Carvajal, de 53 años.

De acuerdo con la investigación, la organización criminal habría estado operando durante al menos dos años, entre el 2023 y el 2025.

El caso ahora quedó en manos del Ministerio Público, que deberá determinar las medidas cautelares contra los sospechosos mientras avanza el proceso judicial.