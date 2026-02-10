Cae en Limón “Gordillo”, presunto sucesor de los Picado, buscado por EE.UU. por narcotráfico

Las autoridades detuvieron en Limón a un sujeto apellidado Soto Rivera, de 39 años, requerido por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de cocaína.

Soto Rivera, conocido con el alias de “Gordillo”, es un objetivo común del Ministerio Público y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El hombre fue detenido en una ferretería en Cieneguita.

Según una fuente judicial, este hombre habría asumido como sucesor de los hermanos Picado Grijalba dentro de la organización criminal.

El país norteamericano informó que Soto es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Jacobo Andrés Soto Rivera, alias Gordillo. (Foto: cap/Foto: captura de pantalla)

En Costa Rica, la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada mantiene abierta en su contra la causa 23-8666-042-PE, por el delito de robo de combustible, expediente por el cual actualmente cumple medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Tras su detención, las autoridades de Estados Unidos deberán formalizar el pedido de extradición ante el país para que el sospechoso enfrente la justicia norteamericana.