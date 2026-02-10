Así ocurrió el cruel asesinato de una mujer que intentó escapar en Matina

Una mujer de apellido Rivera, de 41 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza la noche de este lunes en Estrada de Matina, en Limón.

Según la versión preliminar, el crimen ocurrió alrededor de las 9:30 p. m., cuando la mujer se encontraba dentro de una vivienda en compañía de un hombre. En determinado momento, ambos escucharon un fuerte golpe en la puerta principal y, seguidamente, un hombre armado ingresó a la casa.

El atacante tomó a la mujer del brazo e intentó sacarla por la fuerza hacia el exterior de la vivienda.

Sin embargo, cuando iban saliendo, el hombre se resbaló y la soltó, lo que permitió que la víctima intentara regresar corriendo al interior de la casa.

Fue en ese instante cuando, aparentemente, otro sospechoso que se encontraba en la calle disparó hacia la vivienda, impactando a la mujer en una ocasión en la cabeza. La víctima fue declarada sin vida en el sitio, mientras que los sospechosos huyeron del lugar.

Una mujer fue asesinado a balazos cuando estaba en su vivienda. (Alonso Tenorio)

Agentes judiciales llegaron a la escena, realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

Además, en el sitio se recolectaron indicios balísticos, los cuales serán analizados como parte de la investigación.

El OIJ mantiene el caso en investigación con el fin de esclarecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos, determinar el móvil del crimen y dar con los responsables de este homicidio.