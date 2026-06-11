Cae presunta banda liderada por “La L”: OIJ la vincula con droga y nueve homicidios en Puntarenas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza 17 allanamientos simultáneos para desarticular una banda criminal ligada al narcotráfico, legitimación de capitales y homicidios.

Los operativos se realizan en Barranca y Chacarita, en Puntarenas, así como en Liberia, Guanacaste.

Las investigaciones apuntan a que la agrupación era dirigida por un hombre de apellido Araya, de 28 años, conocido con el alias de “La L”, quien fue detenido junto con su esposa, cuando aparentemente se desplazaban hacia la zona sur del país.

La banda tenía un lavacar. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Michael Soto, director a.i. del OIJ, aseguró que la organización habría contado con la participación de familiares cercanos del líder, entre ellos su madre, una hermana y su esposa, además de varios colaboradores que al parecer formaban parte de la estructura.

El grupo estaría relacionado con al menos nueve homicidios ocurridos en la provincia de Puntarenas.

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Las autoridades señalan que el grupo, al parecer, mantenía el control de aproximadamente 40 puntos de venta de droga en distintos sectores de Puntarenas y que, además, utilizaba actividades comerciales para introducir dinero de origen ilícito al sistema económico. Entre los negocios investigados figuran un lavacar y puntos de venta de lotería clandestina.

Hasta el momento, los agentes han decomisado drogas y armas, y hay 13 personas detenidas.