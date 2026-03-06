Cae sospechoso de 19 años que le disparó a un hombre que intentó huir cuando trató de asaltarlo

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un allanamiento la mañana de este viernes en Río Blanco de Limón, donde detuvieron a un joven de apellido Ortiz, de 19 años, quien figura como sospechoso de una tentativa de homicidio.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 18 de febrero anterior en Limón 2000, cuando aparentemente el sospechoso interceptó a un hombre para asaltarlo.

Según las pesquisas, la víctima intentó escapar del lugar; sin embargo, en ese momento Ortiz presuntamente sacó un arma de fuego y le disparó, impactándolo en una de sus piernas.

Tras el ataque, el herido logró recibir atención médica, mientras que los agentes judiciales iniciaron las diligencias para identificar al responsable.

Un joven fue detenido por balear a otro en un intento de asalto: Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

LEA MÁS: Fuerte incendio consume varias estructuras en Las Tablas de Desamparados

Luego de varias semanas de investigación, los agentes del OIJ lograron ubicar al sospechoso y esta mañana allanaron su vivienda en Río Blanco, donde además decomisaron evidencia importante para la investigación.

LEA MÁS: Ella era la joven que salió de su trabajo y murió en un terrible accidente en Santa Ana

El joven fue puesto a la orden del Ministerio Público de Costa Rica, para que se determine su situación jurídica.