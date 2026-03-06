Sucesos

Cae sospechoso de 19 años que le disparó a un hombre que intentó huir cuando trató de asaltarlo

El muchacho es sospechoso de dispararle a otro durante un asalto ocurrido el 18 de febrero en Limón 2000

Por Silvia Coto

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un allanamiento la mañana de este viernes en Río Blanco de Limón, donde detuvieron a un joven de apellido Ortiz, de 19 años, quien figura como sospechoso de una tentativa de homicidio.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 18 de febrero anterior en Limón 2000, cuando aparentemente el sospechoso interceptó a un hombre para asaltarlo.

Según las pesquisas, la víctima intentó escapar del lugar; sin embargo, en ese momento Ortiz presuntamente sacó un arma de fuego y le disparó, impactándolo en una de sus piernas.

Tras el ataque, el herido logró recibir atención médica, mientras que los agentes judiciales iniciaron las diligencias para identificar al responsable.

Ortiz, de 19 años, fue detenido en su vivienda en Limón 2000.
Un joven fue detenido por balear a otro en un intento de asalto: Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Luego de varias semanas de investigación, los agentes del OIJ lograron ubicar al sospechoso y esta mañana allanaron su vivienda en Río Blanco, donde además decomisaron evidencia importante para la investigación.

El joven fue puesto a la orden del Ministerio Público de Costa Rica, para que se determine su situación jurídica.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

