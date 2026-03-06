Ella era la joven que salió de su trabajo y murió en un terrible accidente en Santa Ana

La joven que falleció en un terrible accidente en Santa Ana la tarde del miércoles tenía 25 años.

Ella fue identificada como Yubelka Natalia Linarte Morales, una joven nicaragüense que, según quienes la conocían, era una muchacha luchadora que había salido de su país en busca de mejores oportunidades.

Yubelka Natalia Linarte Morales de 25 años (cortesía/cortesía)

Linarte falleció tras el accidente de tránsito ocurrido frente a la gasolinera Hermanos Montes.

Según información preliminar, ella acababa de salir de su trabajo en una cafetería y se encontraba detenida en su motocicleta esperando la luz verde de un semáforo, cuando un camión la impactó.

Debido a la violencia del choque, la joven perdió la vida en el sitio de forma inmediata.

LEA MÁS: Revelan monto millonario vinculado al ataque contra Marisol Gómez y la muerte de su pareja

Yubelka era originaria del barrio El Kilombo, en el municipio de La Paz Centro, en el departamento de León.

Una amiga cercana comentó que había llegado a Costa Rica hace aproximadamente seis años.

Quienes la conocían la describen como una mujer trabajadora y dedicada, que día a día cumplía con su jornada laboral para salir adelante.

Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias exactas del hecho para determinar las responsabilidades del conductor del camión.