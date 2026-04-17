Cae sospechoso de abusos sexuales contra ciclistas en Heredia

Capturan a sospechoso de abusos sexuales a ciclistas (Cortesía/Cortesía)

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia detuvieron la mañana de este viernes a un hombre de 28 años, quien figura como sospechoso de varios aparentes delitos de abuso sexual contra ciclistas.

El hombre es de apellido Navarrete.

Según el informe policial, los hechos habrían ocurrido entre noviembre del 2025 y abril del 2026 en Santo Domingo de Heredia.

El hombre se desplazaba en una bicimoto y presuntamente aprovechaba que las víctimas se encontraban realizando ejercicio en bicicleta para cometer tocamientos indebidos.

Las víctimas describían la ropa que usaba el sospechoso. (Cortesía/Cortesía)

Tras diversas diligencias de investigación, los agentes lograron identificar al sospechoso, por lo que se procedió con su detención en San Miguel de Santo Domingo, mientras estaba en la calle.

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Durante el operativo, las autoridades le decomisaron varias prendas de vestir que, al parecer, habría utilizado en los hechos, así como el casco y la bicimoto descritos por las víctimas.

El detenido fue presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.