Sucesos

Cae sospechoso de abusos sexuales contra ciclistas en Heredia

Hombre de 28 años fue detenido como sospechoso de varios ataques ocurridos mientras se movilizaba en bicimoto

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Capturan a sospechoso de abusos sexuales a ciclistas
Capturan a sospechoso de abusos sexuales a ciclistas (Cortesía/Cortesía)

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia detuvieron la mañana de este viernes a un hombre de 28 años, quien figura como sospechoso de varios aparentes delitos de abuso sexual contra ciclistas.

El hombre es de apellido Navarrete.

Según el informe policial, los hechos habrían ocurrido entre noviembre del 2025 y abril del 2026 en Santo Domingo de Heredia.

El hombre se desplazaba en una bicimoto y presuntamente aprovechaba que las víctimas se encontraban realizando ejercicio en bicicleta para cometer tocamientos indebidos.

Capturan a sospechoso de abusos sexuales a ciclistas
Las víctimas describían la ropa que usaba el sospechoso. (Cortesía/Cortesía)

Tras diversas diligencias de investigación, los agentes lograron identificar al sospechoso, por lo que se procedió con su detención en San Miguel de Santo Domingo, mientras estaba en la calle.

LEA MÁS: Conmoción por muerte de reconocido abogado penalista

Durante el operativo, las autoridades le decomisaron varias prendas de vestir que, al parecer, habría utilizado en los hechos, así como el casco y la bicimoto descritos por las víctimas.

El detenido fue presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ciclistasabusos sexualesherediasospechoso detenidobicimoto
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.