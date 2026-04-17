Conmoción por muerte de reconocido abogado penalista

La comunidad jurídica está de luto tras el fallecimiento del reconocido abogado penalista Javier Vargas Pérez, de 58 años.

La noticia fue confirmada a través de su página oficial en Facebook, donde allegados y colegas expresaron su pesar por la partida del litigante. De momento, no han trascendido las causas de su fallecimiento.

Vargas destacó por su amplia trayectoria en el ámbito penal, participando en casos de gran relevancia a nivel nacional.

Javier Vargas falleció a los 58 años.

A lo largo de su carrera también mostró un fuerte compromiso con temas relacionados con los derechos de los privados de libertad y asuntos de pensiones alimentarias.

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Uno de los procesos por los que será recordado es el relacionado con el homicidio del ambientalista Jairo Mora Sandoval, ocurrido el 31 de mayo del 2013 en Moín, Limón. Por este caso, cuatro hombres fueron condenados a la pena máxima.

Javier Vargas llevó varios casos de alto impacto durante su carrera. (Albert Marín)

Quienes lo conocieron lo describen como un hombre alegre, cercano a su familia y orgulloso de sus raíces. Siempre hablaba con cariño del negocio de su padre, una zapatería ubicada en San José, contigua a su bufete, donde forjó parte de su historia personal y profesional.

Desde La Teja enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.