Niño asesinado se le apareció en sueño a familiar y lo que le dijo es durísimo, pero terminó siendo cierto

Una familiar de un niño de 8 años que fue asesinado de forma cruel contó que el menor de edad se le apareció en un sueño para revelarle cómo es que le habrían arrebatado la vida.

Este caso ha cobrado relevancia en las últimas horas debido a que el Ministerio Público confirmó a La Teja que el niño fue víctima de un homicidio y que su muerte no se dio por un suicidio, como su padre habría dicho a las autoridades.

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La familiar del pequeño, quien pidió que su nombre no fuera revelado, contó que tuvo ese sueño hace pocos días y quedó muy impactado debido a lo detallado que fue.

El crimen ocurrió en El Rosario de San Pablo de León Cortés. Foto Altavisión. (cortes/Caso de niño que habría sido asesinado por su padre en León Cortés. Foto Altavisión.)

“Yo me soñé un día de estos con el chiquito, él llegó y me explicó cómo lo habían ahorcado. Me dijo que fue un muchacho alto, que lo ahorcó con la mano derecha y que en la mano izquierda andaba un celular sin estuche.

“Yo me desperté y le conté a mi esposo y él me dijo que seguro fue porque yo pienso mucho en él. Entonces como es un sueño, uno no sabe ni qué creer”, contó la mujer.

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La muerte del menor ocurrió el martes martes 15 de abril del 2025 en una casa ubicada en El Rosario de San Pablo de León Cortés, pero fue hasta este lunes que el Ministerio Público confirmó que se trató de un homicidio.

Los papás fueron detenidos ocho días de la muerte del niño. (OIJ/OIJ)

“Él era un chiquito demasiado alegre, era demasiado inocente, él jamás iba a tener pensamientos suicidas, yo siempre supe que eso no era así”, dijo la familiar.

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Por este caso, ocho días después de la muerte del niño, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a los padres del menor, un hombre apellidado Ureña, de 72 años; y una mujer de apellido Granados, de 50.

En aquel momento el Juzgado a cargo del caso ordenó medidas cautelares no privativas de libertad para ambos padres. La Teja consultó si dichas medidas se mantienen, por lo que se está a la espera de la respuesta de la Fiscalía.