Hermanitos de niño que desapareció al caer en alcantarilla oran a diario para que Dios les permita abrazarlo

“Diosito, si tú tienes a Leandrito, abrázalo, dile que lo amamos y que lo extrañamos; y si no, por favor devuélvelo con nosotros, aunque sea por uno o dos días, para darle un abrazo”.

Esa es la sentida oración que hacen a diario los dos hermanitos de Leandro Mangas Mangas, el niño de 5 años que desapareció de forma trágica en setiembre del año pasado, luego de caer dentro de una alcantarilla inundada en Purral de Goicoechea, en San José.

En entrevista con La Teja, Lourdes Mangas, mamá de Leandro, contó que no hay ni un solo día en el que sus otros dos hijos no oren por Leandrito, pues en el fondo de sus corazones guardan la esperanza de que él regrese a casa.

“Ellos piensan que Leandro va a volver y por eso no dejan de orar por él, no hay noche en la que no lleguen a orar conmigo y le pidan a Dios por su hermanito”, agregó.

La tragedia que dejó a esta familia con un terrible vacío en sus corazones ocurrió la tarde del 26 de setiembre del 2025, cuando Leandro regresaba con su mamá, sus hermanos y unos primos de la guardería. Ese día llovía mucho y la alcantarilla no tenía ningún seguro, el inocente niño cayó y fue arrastrado por la corriente, desde ese día se le perdió el rastro.

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Leandro Mangas, niño de 5 años que desapareció al caer en alcantarilla en Purral. Foto autorizada por Lourdes Mangas. (Cortesía)

Lo único que apareció de Leandro fue la capa que le pusieron cuando salió de la guardería.

Tras la desaparición, la Cruz Roja, así como otros cuerpos de emergencia y de rescatistas buscaron al niño en distintos lugares, pero nunca lograron dar con su cuerpo.

Disimular el dolor

Este mes de abril se cumplirán siete meses desde la tragedia que le ocurrió a Leandro y para su mamá este ha sido el tiempo más difícil de toda su vida, pues sabe que no habrá nada que llene ese vacío que le dejó la pérdida de su hijo.

Pese a ese gran dolor que carga en su corazón, Lourdes contó que ella siempre trata de esconder la angustia que siente, por el bien de sus otros dos hijos, pues no quiere que se vean más afectados por esta difícil situación.

“Hay momentos donde trato de asimilar esta situación, a veces disimulo que estoy bien, por el bienestar de mis otros hijos, me ha tocado aguantar esto, porque ha sido demasiado duro.

El pequeño Leandro fue arrastrado por la corriente al interior de esta alcantarilla. (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)

“Trato de no pasar llorando, porque sé que con eso solo los pongo peor a ellos, entonces trató de disimular ese dolor para darles fuerzas”.

Mangas reveló que también son muchas las veces en las que sus hijos le han dado la fuerza a ella para no desfallecer.

“A veces cuando el bebé me ve toda triste viendo las cositas de Leandro, él se me acerca y me dice: ‘Mamá, Leandro va a venir con un muchacho’, así como para darme tranquilidad”.

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No lo olvidan

Lourdes se ha esforzado para que sus otros dos hijos continúen con sus vidas de la forma más normal posible; sin embargo, los pequeños tienen a Leandro siempre presente en sus pensamientos.

La alcantarilla donde ocurrió la tragedia fue tapada poco después. (José Cordero/José Cordero)

“Ellos continúan con su misma rutina, pero han habido momentos en los que lo recuerdan y les duele demasiado, y a mí me duele también verlos sufrir.

“Ahora en febrero recibí unos regalitos de Navidad y vi al má grandecito llorando, entonces le pregunté qué le había pasado, y me respondió que él deseaba que Leandro estuviera ahí para compartir esos juguetes con él. A mi eso me partió el alma.

“Yo le dije que algo teníamos que hacer, entonces que si él quería regalarle unos juguetitos a Leandro yo se los iba a guardar por aparte. Luego vino mi otro hijo pequeño y me dijo que cada uno iba a sacar un carrito para guardarselo a Leandro”.

Pide que lo sigan buscando

Una de la cosas más difíciles que Lourdes y sus hijos deben enfrentar a diario es pasar por la misma alcantarilla en la que cayó Leandro, la cual fue sellada por las autoridades poco después de la tragedia.

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Leandro Mangas, niño de 5 años que desapareció al caer en alcantarilla en Purral. Foto autorizada por Lourdes Mangas. (Cortesía/Leandro Mangas, niño de 5 años que desapareció al caer en alcantarilla en Purral. Foto autorizada por Lourdes Mangas.)

“Ha sido una tortura para mí, es demasiado duro y no quisiera ni imaginarme cuando esté lloviendo. Mis otros hijos se ponen muy nerviosos y el mayor no quería volver a ir a la escuela para no tener que pasar de nuevo por ahí”, agregó Manga.

Sumado al dolor que siente por la pérdida, su madre dijo que también se siente abandonada por parte de las autoridades, pues a la fecha nadie está realizando alguna búsqueda para tratar de dar con los restos de su hijo.

“La verdad es que me he sentido muy abandonada, muy preocupada, me ha dolido mucho más eso de que no hayan vuelto a buscarlo”.

Mangas dijo que sus familiares y seres queridos continuaron con las búsqueda por varias semanas más, pero al no tener éxito, y debido a la responsabilidades que tenían, no pudieron continuar revisando otros lugares.

Lo único que esta madre pide es que no se olviden de su hijo, por eso hace un llamado a las autoridades y a otros grupos a que la ayuden a encontrar a su pequeño Leandro, para así darle ese último adiós que se merece.