Iba camino al trabajo: mujer muere en accidente y responsables habrían huido

Francis Chaves Fonseca, de 46 años, murió la mañana de este miércoles luego de ser víctima de un accidente de tránsito cuando iba al trabajo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a La Teja que ella murió en el hospital San Rafael de Alajuela, aproximadamente a las 4:30 a.m.

Según la información preliminar, la mujer había ingresado minutos antes al centro médico tras sufrir un accidente de tránsito, siendo trasladada en condición delicada.

Francis Chaves falleció cuando iba para el trabajo. (Cortesía/Cortesía)

Según el reporte, la víctima viajaba en una motocicleta cuando, al parecer, fue impactada por uno o dos carros, cuyos conductores habrían huido de la escena, situación que ahora forma parte de la investigación.

Trascendió, además, que la mujer se dirigía a su lugar de trabajo, en una zona franca, al momento del accidente, un viaje que hacía todos los días.

Chaves era vecina de Barreal de Heredia, donde su fallecimiento ha generado gran conmoción entre allegados y vecinos, quienes la describen como una persona responsable y trabajadora.

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Las autoridades judiciales mantienen la investigación abierta con el fin de esclarecer la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente, así como la posible responsabilidad de los involucrados.

Si usted sabe algo sobre este accidente puede llamar al 800-8000645 del OIJ.