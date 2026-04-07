Audio destapa el régimen de miedo con el que el Gordo Julio manejaba a los suyos

Julio Alberto Gómez Pérez, de 30 años, mejor conocido como el Gordo Julio, es señalado por las autoridades como el presunto líder de una violenta banda narco de Cartago, la cual, al parecer, dirigía a punta de temor y amenazas.

Así lo evidencia un audio que habría sido grabado por el propio Gómez, el cual está en poder del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el que incluso amenazaba con “desboronar” con sus propias manos a un supuesto miembro de su banda si este no cumplía con sus órdenes.

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Según ese audio, del cual La Teja cuenta con una transcripción, el Gordo Julio estaba molesto por la presencia de una mujer, quien sería pareja de uno de los integrantes del grupo, en lo que aparentemente era uno de los puntos de venta de drogas.

“Mae, vean, les voy a decir una cosa, no quiero ver a ‘Naesa’, la mujer de Tita, allá arriba, no quiero ver a esa mujer ahí, esa pedazo de hijuep..., o me la sacan o voy y la saco a balazos.

“De una vez se lo voy a decir, si quiere ir que vaya abajo, pero ahí arriba no quiero ni que le vendan un fósforo, mae, porque ya me acaban de llamar otra vez y ustedes tienen que entender que esa vara también es de un compa mío”, dijo Gómez.

El “Gordo Julio”, señalado como uno de los presuntos líderes de una banda narco en Cartago, habría mantenido un estilo de vida de lujo. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

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En ese mismo audio, el Gordo Julio le habría enviado una fuerte amenaza al sujeto conocido como Tita, que sería la pareja de la mujer que dio pie al conflicto.

“Tita, y a usted también se lo voy a decir, así se lo voy a decir en buenas palabras, yo lo encuentro a usted raspándome la chusma ahí y diciéndole que tienen que pagarle por quedarse durmiendo ahí, mae lo agarro y lo desborono”, agregó.

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El Gordo Julio también habló en ese audio sobre “vendedores”, indicando que podría tomar la decisión de quitarlos, señalando que “con razón la vara a veces se pone tan fea”.

Este es tan solo uno de los audios con los que cuenta el OIJ y que forman parte de la investigación que dio pie a la detención del Gordo Julio y varios supuestos miembros de su banda, ocurrida el pasado 25 de marzo.