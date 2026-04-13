Sucesos

Hacen importante movimiento policial en colegio de Costa Rica por lo que encontraron en la hoja de un cuaderno

El MEP confirmó la activación de protocolos de seguridad

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Por Alejandra Morales

Una amenaza de tiroteo en un colegio privado de Pavas, en San José, puso en alerta a las autoridades la mañana de este lunes 13 de abril, lo que obligó a la activación inmediata de los protocolos de seguridad.

El hecho ocurrió en el Colegio Santa Catalina de Sena, donde se localizó una hoja de cuaderno con un mensaje escrito. En el documento se indicaba la supuesta intención de atacar a entre 15 y 17 personas, además de la colocación de bombas en dos aulas específicas, lo que generó gran preocupación entre la comunidad educativa.

Ante la situación, la administración del centro educativo notificó de inmediato a las autoridades correspondientes para garantizar la seguridad de estudiantes y personal docente.

Desde la oficina de prensa del Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmaron el incidente y detallaron las acciones implementadas.

“Ante la amenaza en un centro educativo privado, la administración informó a la supervisora de circuito que activaron protocolo donde acuden los padres de familia, llamado a PANI y la Fuerza Pública”, indicaron desde el MEP.

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El MEP confirmó la activación de protocolos de seguridad. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Como parte del protocolo, se coordinó la presencia de la Fuerza Pública, así como la intervención del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), con el fin de salvaguardar el bienestar de los estudiantes. Además, se convocó a los padres de familia para mantenerlos informados y garantizar la seguridad de los menores.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre la veracidad de la amenaza, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del mensaje y las posibles responsabilidades.

La rápida activación de los protocolos permitió manejar la situación de manera preventiva, evitando riesgos para la comunidad educativa y reforzando las medidas de seguridad en el centro.

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amenaza de tiroteo en Colegio privado de PavasColegio Santa Catalina de Sena
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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