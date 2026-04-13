Abogado con experiencia en casos de femicidio asume defensa de la familia de Junieysis Merlo

La familia de Junieysis Merlo Espinoza, la joven madre de 29 años, víctima de femicidio, ya cuenta con representación legal para enfrentar el proceso judicial y velar porque se haga justicia.

El abogado Joseph Rivera asumió recientemente el caso, tras un acercamiento con los familiares de la víctima. Rivera posee experiencia en procesos relacionados con la violencia contra las mujeres, lo que brinda esperanza a la familia en su búsqueda de justicia.

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Entre los casos más recientes que ha llevado destaca el femicidio de Nadia Peraza, cuyo responsable fue su expareja Jeremy Buzano Paisano, condenado a 79 años de prisión el pasado 20 de marzo de 2026. Asimismo, el abogado representó a la familia de la venezolana Carla Stefaniak, asesinada en un Airbnb en Escazú tras desaparecer el 28 de noviembre de 2018; su cuerpo fue localizado el 3 de diciembre de ese mismo año.

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Junieysis Merlo Espinoza, de 29 años, víctima de femicidio. Foto: Tomada de redes sociales. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Rivera explicó a La Teja que su intervención busca garantizar la transparencia del proceso penal y evitar cualquier situación que pueda derivar en impunidad.

“Se nos solicita intervenir para garantizar que el proceso penal se lleve con transparencia y sin vacíos que puedan favorecer la impunidad. El objetivo principal de la familia es que se haga justicia. Además, buscan protección integral para las menores y respeto a la memoria de la víctima”, manifestó el abogado.

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Custodia de las gemelas será definida por un juez

Otro de los principales objetivos de la familia es asegurar el bienestar de las hijas menores de Junieysis, unas gemelas, por lo que buscan obtener su custodia.

Rivera detalló que esta situación deberá resolverse en la vía judicial, específicamente en el ámbito de familia, donde prevalecerá el interés superior de las niñas.

“En cuanto a las hijas de Junieysis, la situación deberá resolverse en sede judicial, específicamente en el ámbito de familia. El interés superior de las menores es el criterio que va a prevalecer. No basta con una solicitud de custodia; el juez valorará condiciones reales, entorno, idoneidad y garantías de protección. Cualquier vínculo con el entorno del sospechoso será analizado con extremo cuidado”, explicó.

Abogado Joseph Alfonso Rivera Cheves

La familia de Junieysis mantiene la esperanza de que el proceso judicial avance con firmeza y que se garantice tanto la justicia para la víctima como la protección integral de sus hijas.

Junieysis fue estrangulada el 31 de marzo anterior, según señaló el OIJ, su cuerpo fue enterrado y hallado 10 días después en el condominio Los Pericos en Salitral de Santa Ana.