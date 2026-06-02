Cae sospechoso de ataque que dejó un joven muerto y un menor herido en Siquirres

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Siquirres realizaron la madrugada de este martes un amplio operativo que permitió la detención de un hombre sospechoso de participar en un homicidio y una tentativa de homicidio en ese cantón limonense.

Las diligencias se realizaron a partir de las 4 de la mañana mediante cuatro allanamientos simultáneos. Dos de ellos tuvieron lugar en barrio Tobías Vaglio, uno en barrio San Martín, ambos en Siquirres, y otro en San Miguel Abajo de Grecia.

Las autoridades detuvieron a un sujeto de apellido Esquivel, de 23 años, quien figura como sospechoso de los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

Un hombre de apellido Esquivel, 23 años fue detenido (Cortesía/Cortesía)

Según la investigación judicial, los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo, cerca de las 9 de la noche, en las inmediaciones del puente que divide los barrios Tobías Vaglio y Nazaret, en Siquirres.

Michael Soto, director a.i. del OIJ, dijo que, según la investigación, dos jóvenes viajaban a bordo de una motocicleta o bicimoto cuando fueron interceptados por dos hombres armados. En apariencia, los sospechosos abrieron fuego en múltiples ocasiones contra las víctimas.

Producto del ataque, un joven de apellido Jiménez, de 18 años, falleció en el sitio. Mientras tanto, el otro ocupante, un menor de 16 años, logró escapar de la escena pese a estar herido y posteriormente fue trasladado al CAIS de Siquirres para recibir atención médica.

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Tras varias semanas de investigación, recolección de evidencia y entrevistas, los agentes lograron identificar a Esquivel como uno de los presuntos participantes en el hecho violento.

Durante los allanamientos realizados este martes, además de la captura del sospechoso, los investigadores decomisaron teléfonos celulares, aparente droga tipo marihuana y varias prendas de vestir que podrían resultar relevantes para fortalecer el expediente.

El detenido fue remitido al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer completamente el caso y determinar la posible participación de otras personas en el ataque.

Soto también aseguró que en esa zona están investigando otros casos de homicidios que se han dado recientemente.