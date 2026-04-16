Cae sospechoso de doble homicidio en Los Chiles: lo detuvieron cuando salía de su casa

Un hombre de apellido Campos, de 50 años, fue detenido como sospechoso de participar en el asesinato de dos personas.

La Fiscalía Adjunta de San Carlos ordenó la detención y la captura se realizó la mañana de este jueves en Cartago, cuando el hombre salía de su vivienda.

Tras su detención, quedó a las órdenes del Ministerio Público .

Según la investigación, los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 18 de noviembre del 2024, en San Gerardo de Los Chiles.

El hombre fue detenido por un doble homicidio ocurrido en Los Chiles. (Gabriela Téllez)

En ese lugar, presuntamente, Campos actuó junto a otro hombre de apellido Acevedo, con quien habría disparado en contra de las víctimas utilizando armas de fuego, aparentemente con el objetivo de despojarlas de sus pertenencias.

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Acevedo ya se encuentra cumpliendo una condena por un delito de robo, por lo que las autoridades indicaron que también se le investigará en esta nueva causa.

En cuanto a Campos, la Fiscalía procederá a tomarle la declaración indagatoria en las próximas horas y solicitará medidas cautelares, con el fin de mantenerlo vinculado al proceso penal mientras avanzan las investigaciones.