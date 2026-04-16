Sucesos

Cae sospechoso de doble homicidio en Los Chiles: lo detuvieron cuando salía de su casa

El hombre es vinculado con un ataque a balazos, ocurrido en noviembre del 2024, para robarle las pertenencias a las víctimas

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre de apellido Campos, de 50 años, fue detenido como sospechoso de participar en el asesinato de dos personas.

La Fiscalía Adjunta de San Carlos ordenó la detención y la captura se realizó la mañana de este jueves en Cartago, cuando el hombre salía de su vivienda.

Tras su detención, quedó a las órdenes del Ministerio Público .

Según la investigación, los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 18 de noviembre del 2024, en San Gerardo de Los Chiles.

El hombre fue detenido por un doble homicidio ocurrido en Los Chiles. (Gabriela Téllez)

En ese lugar, presuntamente, Campos actuó junto a otro hombre de apellido Acevedo, con quien habría disparado en contra de las víctimas utilizando armas de fuego, aparentemente con el objetivo de despojarlas de sus pertenencias.

LEA MÁS: Golpe al narcotráfico en el Pacífico: caen tres colombianos con casi 2.000 paquetes de cocaína

Acevedo ya se encuentra cumpliendo una condena por un delito de robo, por lo que las autoridades indicaron que también se le investigará en esta nueva causa.

En cuanto a Campos, la Fiscalía procederá a tomarle la declaración indagatoria en las próximas horas y solicitará medidas cautelares, con el fin de mantenerlo vinculado al proceso penal mientras avanzan las investigaciones.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
doble homicidioasesinatohomicidiorobosan carlos
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.