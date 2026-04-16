Golpe al narcotráfico en el Pacífico: caen tres colombianos con casi 2.000 paquetes de cocaína

Una intensa operación en el Pacífico Central de Costa Rica permitió a las autoridades asestar un nuevo golpe al narcotráfico internacional.

La alerta se recibió mientras una lancha se desplazaba a unas 175 millas náuticas (aproximadamente 324 kilómetros) de Cabo Blanco, lo que activó un amplio operativo de búsqueda que se extendió por más de 24 horas consecutivas.

Los oficiales lograron ubicar la embarcación sospechosa, que viajaba a alta velocidad con rumbo hacia el norte de Centroamérica.

El operativo se extendió por más de 24 horas. Foto: MSP (Cortesía /Cortesía)

Los oficiales recibieron apoyo aéreo de los Estados Unidos.

En el operativo fueron detenidos tres hombres de apellidos Guisamano, Camacho y Palacios, todos de nacionalidad colombiana, quienes viajaban a bordo de una lancha tipo rápida llamada Poseidón.

Decomiso de droga en el Pacífico (Cortesía /Cortesía)

La embarcación estaba equipada con cuatro motores fuera de borda y más de 20 estañones de combustible.

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Los sospechosos fueron trasladados junto con la embarcación hasta Puntarenas, donde agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) realizaron las diligencias correspondientes.

Durante la revisión, las autoridades confirmaron el decomiso de 1.901 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.