Cae sospechoso de seguir y abusar sexualmente de mujer en moto

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron la tarde de este martes a un hombre de apellido Gunuera, de 20 años, como sospechoso del delito de abuso sexual contra una mujer en Santa Ana.

La captura se realizó con la colaboración de la Policía Municipal de Santa Ana, luego de que los investigadores lograran identificar plenamente al sospechoso.

Un joven fue detenido como sospechoso de abusar de una joven que viajaba en moto. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Según el OIJ, los hechos con los que se le vincula ocurrieron el pasado sábado 11 de abril, cerca de las 8:40 a. m., en Río Oro de Santa Ana.

Según la investigación, la víctima se desplazaba en motocicleta cuando notó que era seguida por un hombre que también viajaba en otra moto.

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Ante esta situación, la mujer decidió orillarse para permitir que el individuo pasara; sin embargo, fue en ese momento cuando, presuntamente, ocurrieron los hechos de abuso sexual.

Tras las diligencias realizadas por la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, los agentes ubicaron al sospechoso y procedieron con su detención.

El joven fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, donde será indagado en las próximas horas.