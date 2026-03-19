Cae uno de los sospechosos del crimen cerca de las Ruinas de Cartago: policía recupera carro

La Policía logró detener a uno de los sospechosos de matar a un hombre cerca de las Ruinas en Cartago este jueves.

Erick Calderón, Comisionado de la Fuerza Pública, aseguró que detuvieron a un hombre como sospechoso y lo trasladaron a la delegación de Tejar.

Mientras que el carro que fue robado a una mujer fue recuperado en Oreamuno de Cartago.

Un hombre fue asesinado en Cartago. Foto: Cortesía (Cortesía/Cortesía)

Calderón aseguró que el fallecido tiene antecedentes y que había estado preso por problemas con psicotrópicos y actualmente tenía medidas cautelares.

Los hechos ocurrieron frente al local Outlet King, al costado sur de las Ruinas.

La víctima estaba dentro de un carro que fue interceptado por dos sujetos vestidos de negro que le dispararon. Él trató de escapar al bajarse del carro y entró a un local comercial, donde quedó tendido en el suelo.

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Uno de los sospechosos regresó y le volvió a disparar a la víctima. Los sujetos salieron corriendo y le robaron el carro a una mujer para escapar.

Mariano Hernández, Cruzrojista, confirmó que cuando ellos llegaron, el hombre ya había fallecido, debido a las múltiples heridas de bala. La Policía mantiene un operativo por toda la zona.