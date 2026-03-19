Sospechosos de asesinato cerca de las Ruinas de Cartago huyeron tras robarle el carro a una mujer

Los sospechosos de matar a un hombre esta mañana en las cercanías de las Ruinas en Cartago le robaron el carro a una mujer para escapar.

Así lo confirmó Giovanna Siles, encargada de policía comunitaria de la Municipalidad de Cartago. Los hechos ocurrieron frente al local Outlet King, al costado sur de las Ruinas.

En la zona, las personas reportaron una balacera y, al llegar las fuerzas del orden, encontraron a un hombre fallecido.

Pistoleros mataron a un hombre cerca de las Ruinas de Cartago (Cortesía/Cortesía)

Siles explicó que en el sitio se encuentra a un hombre dentro de un carro que fue interceptado por dos sujetos vestidos de negro que le dispararon. Él trató de escapar al bajarse del carro y entró a un local comercial, donde quedó tendido en el suelo.

Uno de los sospechosos regresó y le volvió a disparar a la víctima. Los sospechosos salieron corriendo y le robaron el carro a una mujer para escapar.

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Mariano Hernández, Cruzrojista, confirmó que cuando ellos llegaron, el hombre ya había fallecido, debido a las múltiples heridas de bala. La Policía mantiene un operativo por toda la zona.

En el sitio hay cámaras municipales que no captan el momento del asesinato porque iba pasando un bus; sin embargo, sí lograron captar a los sospechosos en distintos ángulos.

Con este homicidio ya se contabilizan 23 casos en Cartago este 2026.