Cartago bajo fuego: asesinan a hombre en las cercanías de las Ruinas

Un nuevo homicidio ocurrió este jueves en Cartago.

Los hechos ocurrieron frente al local Outlet King, cerca de las Ruinas.

Un hombre fue asesinado en Cartago. Foto: Cortesía (Cortesía/Cortesía)

De acuerdo con los primeros reportes, varias llamadas alertaban de un tiroteo, dos hombres que viajaban en motocicleta habrían llegado al sitio y dispararon contra un hombre que estaba parqueado con su carro frente al local.

La Cruz Roja confirmó que atendió a un hombre herido con arma de fuego.

“Al abordarlo, presentaba múltiples impactos de bala y fue declarado sin signos vitales en el lugar”, dijeron.

La escena es resguardada por oficiales de la Fuerza Pública, mientras se coordinaba la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial para el levantamiento del cuerpo e inicio de las pesquisas.

De momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, ni el posible móvil del ataque.

El caso se mantiene en investigación.

Con este homicidio ya se contabilizan 23 casos en Cartago este 2026