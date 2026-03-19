Sucesos

Cartago bajo fuego: asesinan a hombre en las cercanías de las Ruinas

La víctima recibió múltiples impactos de bala y fue declarada sin vida en el lugar por la Cruz Roja

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un nuevo homicidio ocurrió este jueves en Cartago.

Los hechos ocurrieron frente al local Outlet King, cerca de las Ruinas.

Un hombre fue asesinado en Cartago. Foto: Cortesía
Un hombre fue asesinado en Cartago. Foto: Cortesía (Cortesía/Cortesía)

De acuerdo con los primeros reportes, varias llamadas alertaban de un tiroteo, dos hombres que viajaban en motocicleta habrían llegado al sitio y dispararon contra un hombre que estaba parqueado con su carro frente al local.

La Cruz Roja confirmó que atendió a un hombre herido con arma de fuego.

“Al abordarlo, presentaba múltiples impactos de bala y fue declarado sin signos vitales en el lugar”, dijeron.

La escena es resguardada por oficiales de la Fuerza Pública, mientras se coordinaba la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial para el levantamiento del cuerpo e inicio de las pesquisas.

De momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, ni el posible móvil del ataque.

El caso se mantiene en investigación.

Con este homicidio ya se contabilizan 23 casos en Cartago este 2026

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
asesinado cartagohomicidiocartagoruinascrimenbalacera
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.