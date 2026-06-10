Caen “Los Paisas”: desarticulan grupo que robaba combustible de poliducto en Turrialba

Una presunta organización criminal supuestamente dedicada al robo de combustible, llamada “Los Paisas”, fue desarticulada este miércoles tras una serie de allanamientos realizados en Turrialba, Cartago y Limón.

La operación permitió detener a cuatro sospechosos relacionados con la aparente extracción ilegal de combustible desde el poliducto de Recope, así como con su transporte y comercialización.

Las diligencias fueron desarrolladas por Recope, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, luego de más de cinco meses de investigación

El OIJ realizó allanamientos para desarticular al grupo de Los Paisas. (Recope/Cortesía)

Según la información de Recope, los sospechosos utilizaban una modalidad basada en la extracción constante de pequeñas cantidades de combustible con el objetivo de intentar evadir los controles y ser descubiertos.

La investigación se concentró principalmente en Chitaría de Pavones de Turrialba, así como en los sectores de Guayacán y El Cairo de Siquirres.

Durante las pesquisas, los investigadores lograron identifica a varias personas con la sustracción ilegal de combustible.

Como resultado, este miércoles se ejecutaron allanamientos en siete viviendas presuntamente relacionadas con la organización.

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Grupo conocido como “Los Paisas”

Las autoridades identificaron a la agrupación investigada con el nombre de “Los Paisas”.

Las diligencias permitieron establecer que los miembros de la banda tenían diversas funciones.

Como parte de las pesquisas, el pasado 1.° de mayo las autoridades detuvieron a un sospechoso de apellido Monge, quien transportaba aproximadamente 800 litros de gasolina.

Las autoridades advirtieron que este tipo de actividades representan un serio peligro para las comunidades cercanas al poliducto.

“Cada golpe que se logra dar a estas organizaciones es el resultado de un trabajo técnico y especializado que se desarrolla durante meses. En Recope hemos fortalecido nuestras capacidades de monitoreo e investigación porque entendemos que proteger el poliducto significa proteger una infraestructura estratégica para el país, la seguridad de las comunidades y el patrimonio de todos los costarricenses”, afirmó Karla Montero, presidenta de Recope.