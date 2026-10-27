Caída de turista en catarata de Cinchona obligó a un rescate de casi seis horas

Un paseo por una catarata de Cinchona, en San Miguel de Alajuela, terminó en una complicada operación de rescate para un turista estadounidense que cayó aproximadamente 10 metros.

El accidente ocurrió este lunes 26 de octubre, sobre la ruta 126, y obligó a la Cruz Roja enviar personal de rescate y ambulancias para sacar al hombre de la zona.

Gabriel Quirós, coordinador operativo de la Cruz Roja, explicó que el turista sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas, por lo que necesitó atención especializada para poder ser trasladado de manera segura.

La emergencia fue reportada a las 12:42 p. m. y la operación se extendió hasta aproximadamente las 5:30 p. m., lo que representó cerca de cinco horas de trabajo para los equipos de socorro.

LEA MÁS: Esposa de salonero cruelmente asesinado descubrió el crimen de la peor forma posible

Los rescatistas tuvieron que avanzar por la montaña para llegar hasta el estadounidense. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cortesía)

Rescate requirió avanzar por la montaña

La extracción del estadounidense representó un desafío para los rescatistas, quienes tuvieron que desplazarse a través de la montaña para llegar hasta el sitio donde se encontraba el hombre.

En el operativo participaron tres recursos de emergencia, entre ellos personal especializado en rescate y ambulancias.

Además, los cruzrojistas contaron con la colaboración de lugareños, quienes ayudaron a facilitar la salida del turista de la zona de difícil acceso.