Esposa de salonero cruelmente asesinado descubrió el crimen de la peor forma posible

La esposa del salonero José María Gutiérrez, a quien de cariño le decían Chema o Chemita, se encontró en Facebook con una imagen que nunca habría querido ver.

En esa fotografía reconoció la motocicleta de su esposo y, de inmediato, cayó en cuenta de que el cuerpo tendido junto a esta, cubierto con una sábana blanca, era el de su amado.

Así fue como la mujer descubrió que Gutiérrez había sido víctima de un cruel homicidio.

“A mi mamá le avisó un primo, que había visto una nota y le preguntó que si ya mi papá estaba en la casa. Mi mamá no sabía nada, ella llamó a mi papá, pero no le contestó.

“Entonces ella se metió a Facebook y lo primero que reconoció fue la moto, y al ver que estaba cubierto con una sabana asimiló que mi papá había fallecido”, dijo José Daniel Gutiérrez, hijo de Chema.

José María era muy conocido en Puntarenas, pues trabajó como salonero en varios negocios de la zona. Actualmente laboraba en el restaurante y marisquería Leda.

José María Gutiérrez fue asesinado en El Roble de Puntarenas. Foto cortesía familia José María Gutiérrez. (Cortesía/José María Gutiérrez fue asesinado en El Roble de Puntarenas. Foto cortesía familia José María Gutiérrez.)

LEA MÁS: Este podría ser el motivo por el que conocido y querido salonero fue asesinado cerca de hotel en Puntarenas

Violento ataque

El atroz crimen ocurrió alrededor de las 10:30 p.m. del sábado en El Roble de Puntarenas, a unos 200 metros de las instalaciones del Hotel Fiesta.

Según la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el crimen sucedió cuando Chema viajaba en su motocicleta.

“Sobre la dinámica de los hechos, lo que se maneja de manera preliminar, es que la víctima se desplazaba en una motocicleta cuando, al parecer, en un momento determinado fue abordado por dos sujetos que también viajaban en una moto y que dispararon”, indicó el OIJ.

El hijo de Chema contó que su papá en ese momento iba junto a un compañero del trabajo, quien viajaba en una bicimoto y se salvó de ser atacado por los sujetos.

El OIJ todavía no ha determinado el móvil de este crimen; sin embargo, trascendió una versión extraoficial que señala que, al parecer, el plan de los desalmados era robar la motocicleta de Gutiérrez.

La esposa de Gutiérrez reconoció de inmediato su motocicleta. Foto Redes. (FAcebook/José María Gutiérrez fue asesinado en El Roble de Puntarenas.)

LEA MÁS: Hombre que hizo a su esposa y a sus tres hijos vivir un violento infierno recibió este castigo

Llanto y mala noticia

José Daniel se enteró de la muerte de su papá pocos minutos después de ocurrido el ataque, precisamente cuando se dirigía a cuidar a su sobrino.

“Vi a mi mamá llorando y de inmediato entendí que algo estaba pasando, porque nunca había visto a mi mamá llorar así.

“A mí no me supieron decir en el momento, porque primero me dijeron que era un accidente. Luego me dijeron que mi papá ya estaba en cielo, entonces fue un golpe muy duro para mí, más cuando me enteré de lo que realmente había pasado”.

En cuanto a lo sucedido, José Daniel explicó que hasta el momento no saben mucho, solo que su papá viajaba en su moto en compañía de un compañero que manejaba una bicimoto. El joven contó que esto era usual, pues ambos se hacían compañía.

“El compañero dice que ellos como desde la roca sintieron que se les estaban pegando al corte unos muchachos.

El hijo de Chema cree que los sujetos pretendían robarle su moto. Foto cortesía familia José María Gutiérrez. (Cortesía/José María Gutiérrez fue asesinado en El Roble de Puntarenas. Foto cortesía familia José María Gutiérrez.)

“Al parecer, ellos se le metieron a mi papá y pasó lo que pasó, le dieron un disparo que entró desde el hombro, creo, y le dio en la cabeza”.

LEA MÁS: Autoridades buscan cuerpo aparentemente maniatado que embarcación vio en altamar en Puntarenas

José Daniel sostiene que su papá fue una víctima inocente de unos sujetos que querían asaltarlo.

“Tuvo que ser eso (un asalto), porque se lo puedo jurar por mi vida que mi papá no se metía con nadie, eso era que lo querían asaltar”.

Servicial y entregado a los demás

Como un hombre atento, amable, caballeroso y siempre dispuesto a ayudar a los demás, así es como muchos recuerdan al querido Chema.

Su hijo lo describió como un hombre bueno y sin vicios, que siempre se esforzó por darle lo mejor a su familia.

Chema (el primero de izquierda a derecha) trabajó por muchos años como salonero. Foto cortesía familia José María Gutiérrez. (Cortesía/José María Gutiérrez fue asesinado en El Roble de Puntarenas. Foto cortesía familia José María Gutiérrez.)

“Mi papá fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, nunca me faltó un plato de comida en la mesa, siempre me ayudaba con todo, era él quien me motivaba para salir adelante, siempre me decía que los estudios iban primero y que nunca me desviara. Mi papá siempre me enseñó los valores”.

LEA MÁS: “Sus ojos tenían un miedo difícil de explicar”: amiga de mujer asesinada junto con su hija da fuerte relato

José Daniel también destacó la pasión que su papá sentía por ayudar a los demás.

“Mi papá siempre me dijo: ‘Ayude primero a los demás y luego piensa en usted’”.

En medio del enorme dolor que afrontan tras la cruel muerte de Chema, su familia ha encontrado un leve consuelo en las muestras de cariño y apoyo que han recibido.

“Nuestra familia de todos lados vino aquí a estar con nosotros y las personas que trabajaron con mi papá vinieron a visitarnos, ahí estuvieron, o sea, había unos que estaban en vacaciones y aún así vinieron a vernos. El cariño ha sido inmenso, de verdad”.