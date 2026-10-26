Hombre que hizo a su esposa y a sus tres hijos vivir un violento infierno recibió este castigo

Un hombre de apellidos Fallas Zúñiga fue condenado a 14 años y 20 días de prisión por intentar matar a su esposa, amenazarla y cometer otros actos de violencia durante la relación que mantuvieron por una década.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Golfito, luego de que la Fiscalía demostrara su responsabilidad en los delitos de tentativa de femicidio, ofensas a la dignidad, amenazas contra una mujer, daño patrimonial e incumplimiento o abuso de la patria potestad.

Mientras la sentencia queda en firme, el hombre deberá permanecer en prisión preventiva.

La sentencia fue dictada en los tribunales de Golfito. (Alonso Tenorio)

Según la prueba presentada durante el juicio, la relación matrimonial estuvo marcada por violencia física, psicológica, verbal y patrimonial, así como por amenazas graves contra la mujer.

Uno de los episodios ocurrió el 22 de marzo, cuando el hombre agarró a su esposa por el cuello hasta provocarle dificultades para respirar y después la golpeó. Todo sucedió en presencia de los tres hijos que tienen en común.

Durante la agresión, uno de los niños comenzó a llorar. Según la Fiscalía, el acusado también lo tomó por el cuello y le exigió que guardara silencio.

Otro de los ataques ocurrió el 18 de junio, cuando Fallas tomó un machete y amenazó de muerte a la víctima.

Ante el peligro, la mujer intentó escapar junto con sus hijos. Sin embargo, el hombre corrió detrás de ellos y la lanzó al suelo, donde intentó herirla con un arma blanca, sin conseguirlo.

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La víctima logró ponerse a salvo, pero la violencia no terminó ahí.

Según la evidencia presentada en el juicio, el hombre regresó a la vivienda y destruyó y quemó varias pertenencias de su esposa.

Entre los objetos afectados había ropa, uniformes de trabajo, zapatos, documentos personales y el teléfono celular de la mujer.

El hombre permanecerá en prisión preventiva.