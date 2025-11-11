Cámara captó a sospechoso de estrangular a su pareja con una sabana dentro de casa en Alajuelita

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está tras la pista de un hombre que fue grabado por una cámara de seguridad minutos después de que, al parecer, asesinó a su pareja dentro de una casa en Alajuelita, San José.

El video fue difundido por la Sección de Homicidios del OIJ con el fin de obtener información sobre el paradero del sospechoso de ese atroz crimen.

De acuerdo con la Policía Judicial, ese sujeto es vinculado con el homicidio de su pareja sentimental, un hombre apellidado Chavarría, de 48 años, quien fue encontrado sin vida dentro de su casa en Alajuelita la madrugada del pasado 22 de julio.

“En apariencia, el sospechoso ingresó a la vivienda del ofendido, quien, aparentemente, era su pareja sentimental y, al parecer, lo estranguló hasta causarle la muerte; posteriormente, el sospechoso huyó del lugar”, detalló el OIJ.

Ese mismo día del crimen, la Policía Judicial de Costa Rica informó que la víctima no presentaba heridas visibles, pero tenía una especie de sábana enrollada en su cuello.

El sospechoso fue grabado por una cámara de seguridad y ese día vestía un abrigo gris, pantalón oscuro, tenis blancos y gorra de color claro.

Si usted ha visto a este sujeto o tiene información sobre este homicidio en Alajuelita, puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.