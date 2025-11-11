Buscan a sicarios que fallaron al tratar de matar a hombre en Puntarenas

Una cámara de seguridad grabó un insólito intento de homicidio en el cual un sicario tiró una planta en media calle para luego tratar de asesinar a balazos al conductor de un carro.

En el video se observa que el ataque armado no terminó como el gatillero lo había planeado, pues su víctima logró huir con vida del lugar.

Dicha grabación de seguridad fue difundida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el propósito de que la ciudadanía pueda brindarles información sobre este ataque en Corredores, Puntarenas, específicamente sobre el paradero del sicario y del sujeto que conducía la moto en la que viajaba.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos ocurrieron el pasado 10 de julio, a eso de las 12:58 p.m., en Corredores de Puntarenas.

En la grabación se alcanza a ver cómo los dos sospechosos, quienes viajaban en una motocicleta, se estacionan al lado de un carro que iba saliendo en reversa de un local.

El hombre que iba como acompañante en la moto llevaba una especie de planta entre sus manos y, al bajarse, la tira en media calle para luego sacar un arma de fuego que apuntó al vehículo.

Al parecer, el arma del sicario falló y este no pudo disparar contra el carro, por lo que el conductor aprovechó para huir a toda prisa.

Finalmente, los dos sospechosos abandonaron la escena en la motocicleta, dejando la planta tirada en medio de la calle.

Si usted tiene información sobre este caso, puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.