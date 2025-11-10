Empuje frío y llegada de onda tropical elevan las alertas por fuertes lluvias y ventoleros

El ingreso del empuje frío #3 al norte de Centroamérica y el mar Caribe, así como la llegada de la onda tropical #44, han elevado las alertas en el país, debido a que generarían aguaceros y ventoleros.

Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), informó que se declaró alerta amarilla para el Caribe (lluvias) y Zona Norte (lluvias, ráfagas de vientos y bajas temperaturas).

Mientras que se estableció alerta verde para la región Central (bajas temperaturas, ráfagas de vientos y lluvias) y el Pacífico Norte (ráfagas de vientos) del país.

Las autoridades advierten que las zonas con suelos muy saturados podrían verse afectadas por las lluvias. Foto Bomberos (Bomberos /Bomberos)

“El cambio de alertas obedece a los efectos del empuje frío #3 y el ingreso de la onda tropical #44 que, aunado a la saturación de los suelos, podría generar inundaciones, caída de objetos, como rótulos o árboles por los vientos, y otro tipo de emergencias”, destacó.

Según Picado, el aumento de los vientos y las lluvias empezará a sentirse a partir de la noche de este lunes.

“Es importante indicarle a la población que nos encontramos en la temporada de lluvias y, aunque en los últimos días las condiciones han mejorado, noviembre sigue siendo un mes de transición en el que pueden presentarse lluvias”, agregó.

Las autoridades hacen un llamado a la población para que se mantenga alerta, sobre todo en las zonas donde ha llovido y los suelos se encuentran saturados.