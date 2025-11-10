Pareja casi pierde la vida en horrible accidente ocurrido en Limón

Una pareja de Limón estuvo a punto de perder la vida de forma trágica a consecuencia de un horrible accidente de tránsito ocurrido esta tarde en esa provincia caribeña.

Por circunstancias que aún no son claras, el carro en el que viajaban se salió de la carretera y se estrelló contra una cuneta.

De acuerdo con las autoridades de tránsito, el accidente en Limón se dio a eso de las 4:40 p.m. en el sector de Colina, en las inmediaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

El hecho fue atendido por personal del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja Costarricense, este último informó que en el sitio atendieron a dos personas en condición muy delicada.

La mujer y el hombre fueron trasladados inconscientes y en condición delicada al hospital de Limón. Foto Facebook. (Facebook/La mujer y el hombre fueron trasladados inconscientes y en condición delicada al hospital de Limón. Foto Facebook.)

“En escena, un hombre y una mujer adultos, los mismos politraumatizados (múltiples lesiones) e inconscientes”, detalló la Cruz Roja.

Ambos fueron trasladados en condición crítica al Hospital Tony Facio de Limón.

De forma preliminar se hablaba de que, a consecuencia del choque, la mujer habría salido expulsada del vehículo, pero esto no fue confirmado por las autoridades.